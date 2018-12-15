كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - العناية الإلهية تنقذ امرأة من حادث تصادم مروع - فيديو

أنقذت العناية الإلهية امرأة من حادث سيارة مرعب بينما تنتظر على حافة الطريق.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاءت سيارة في اتجاه المرأة وهى خارجة عن السيطرة، وهنا جاءت سيارة من الاتجاه الجانبي وأطاحت بالسيارة الأولى والتفت الاثنتان حول بعضهما البعض وكادا يصطدمان بالمرأة لكنهما تفادياها في اللحظة الأخيرة.

وقفت المرأة مذهولة للغاية مما حدث، ولا تصدق أنها نجت، وكانت المرأة تنتظر عبور الشارع بمدينة روستوف المطلة على نهر الدون عند وقوع الحادث.

فقد السائقان وعييهما ونقلا إلى المستشفى لاحقا، ويذكر أن إحدى السيارتين كانت تسير بسرعة 100 كم في الساعة.