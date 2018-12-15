كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - اب يطلب من ابنه صفع طفل اخر انتقاما منه

طلب أب من طفله صفع آخر على وجهه أثناء لعبهما مباراة كرة قدم معا.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظن أبوان برازيليان أن سقوط ابنهما البالغ من العمر ست سنوات، أثناء اللعب بالكرة بسبب زميله لاعب الفريق الآخر، لذلك عاد الأب ألكسندر كامبوس، بطفله نحو الصبي وأمسك به ثم طلب من ابنه صفعه على وجهه وهو ما قام به الصبي بالفعل.

لم يتوقف التصرف الخاطئ عند هذا الحد بل عادت والدة الطفل دانيلا سانتوس واعتدت على زميله بالضرب أيضا.

عند مراجعة كاميرات المراقبة اتضح أن طفلهما سقط دون أن يمسه زميله وهو ما فهماه بشكل خاطئ.

أثارت اللقطات التي قد تعرض الأبوين للسجن استنكار وغضب الكثيرين عبر الإنترنت.