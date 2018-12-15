كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - أحمد عبد الله محمود يتحدث عن أعماله الجديدة على راديو 89.5

يحل الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود، ضيفًا على برنامج "ستار شو" عبر إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، غدًا الأحد في تمام الساعة 9مساءً وحتى ١٠ مساءً على الهواء مباشرًة، مع الإعلامي خالد شاهين وشروق دياب.

ويتحدث "أحمد" عن أعماله الفنية الجديدة خلال الفترة القادمة، خاصة دراما رمضان 2019، بعد مشاركته في بطولة مسلسل "طايع" ضمن دراما رمضان 2018، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة.

كما يتطرق اللقاء حول مشاركة أحمد عبد الله محمود في فيلم "جريمة الايموبيليا"، والذي تم عرضه للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وعن أعماله السينمائية القادمة.

برنامج "ستار شو" يذاع على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM، يوم الأحد من كل أسبوع الساعة 9 مساءً وحتى 10 مساءً على الهواء مباشرة، تقديم خالد شاهين وشروق دياب، ومن إعداد حسين أنسي