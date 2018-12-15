كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - سخرية مصمم فوتوشوب من صور أراد أصحابها تغييرها

يحتاج بعض الأشخاص إلى قدرات معدلي الفوتوشوب لإصلاح بعض الأشياء التي يرونها خاطئة في صورهم، لكن لبعض هؤلاء آراء أخرى في طريقة تعديل الصور.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لجأ الأمريكي جيمس فريدمان المولود في بريطانيا إلى حس الدعابة التي يستخدمها خلال تعديل الصور لمن يلجئون إليه، والتي اشتهر بها أيضا، فعندما طلبت امرأة أن تصبح في طول صديقيها لكنها وجدته جعلها من الأقزام، وعندما طالبته أخرى بتركيب أجنحة لها منحها دلوا من دجاج الناجتس.

ومنح رجلا وجها أصغر بطريقة مضحكة بناء على طلب حبيبته، وعندما طلبت امرأة إزالة حزام الأمان من صورتها منحها أثار حادث سيارة.