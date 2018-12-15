كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - قرار سعودي بمنع دخول "شجرة الكريسماس" الى المملكة

أكدت الهيئة العامة للجمارك السعودية، منع دخول "شجرة الكريسماس" إلى المملكة، مع اقتراب احتفالات نهاية العام الميلادي.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ردت الهيئة على سؤال أحد المتابعين بقول: "مرحبا بك، يمنع دخول شجرة الميلاد (شجرة الكريسماس). نسعد بتواصلك".

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، في ختام كل عام ميلادي، تشدد على المواطنين داخل المملكة والمؤسسات والفنادق والمطاعم والشركات، بضرورة منع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الميلاد.

وشجرة عيد الميلاد، هي إحدى أكثر تقاليد عيد الميلاد انتشار بل أنها تعد الرمز الرئيسي له، وتكون مخروطية الشكل وخضراء ويتم تزيينها احتفالا بقدوم العام الجديد.