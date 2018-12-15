كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - لحظة سرقة مسن محفظة نقود من امرأة داخل متجر - فيديو

وثقت كاميرا المراقبة لقطات صادمة لرجل كبير في السن يستغل انشغال امرأة في شراء الطماطم داخل أحد المتاجر وسرق محفظة نقودها. أظهر مقطع الفيديو امرأة تضع حقيبتها في عربة التسوق وتشتري الطماطم حيث اقترب منها رجل يدفع عربة تسوق هو الآخر مستغلا انشغالها وقام بسرقة محفظة نقودها من حقيبتها وفر هاربا من المكان على الفور.

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