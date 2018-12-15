كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - عريس يقدم شبكة لوالدته خلال حفل خطوبته اعترافا بجميلها

عرض برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "DMC"، فيديو مصورا يرصد تقديم عريس شبكة لوالدته خلال حفل خطوبته؛ تقديرًا لدورها العظيم في تربيته.

وفي لفتة إنسانية قبل الشاب قدمي ويدي ورأس والدته، معربًا عن تقديره لها ولما بذلته طوال 20 عامًا من تربية ورعاية له ولاخوته، بعد وفاة والده.

وأظهرت الأم سعادة غامرة، بعد أن فوجئت بمبادرة ابنها النبيلة، التي نفذ فيها أمر الحق عز وجل في طاعة الوالدين والإحسان إليهما، مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى: "وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ".

وكذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حين قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أمّك، قال: ثمّ من؟ قال:أمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أبوك.