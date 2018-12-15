كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - يوتيوب مصر يكشف الأغاني الأكثر رواجًا .. تعرف عليهم

كشف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مصر، عن الأغاني الأكثر رواجًا من حيث نسب المشاهدة خلال عام 2018 ، حيث شملت القائمة عددا من الأغاني منها أغنية تعال لعلى جاسم ومحمد التركي بعد تحقيقها 250 مليون مشاهد ، وأغنية دارى يا قلبى لحمزة نمرة والتى حققت 116 مليون مشاهدة .

وشملت القائمة إيضًا أغنية نمبر وان لمحمد رمضان بعد تحقيقها 36 مليون مشاهدة ، وأغنية ممنوع اللمس لحلا بعد تحقيقها 59 مليون مشاهدة ، وأغنية عيش بشوقك تامر حسنى والتى تجاوزت عدد مشاهدتها 54 مليون مشاهدة .

كما احتوت القائمة على عدة أغانى أخرى منها اغنية نساى لشيرين عبد الوهاب بعد تحقيقها 22 مليون مشاهدة وأغنية إلى كل اللى بيحبونى للفنانة اليسا بعد تحقيقها 19 مليون مشاهدة .