كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - يوتيوب مصر يكشف الأغاني الأكثر رواجًا .. تعرف عليهم
كشف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مصر، عن الأغاني الأكثر رواجًا من حيث نسب المشاهدة خلال عام 2018 ، حيث شملت القائمة عددا من الأغاني منها أغنية تعال لعلى جاسم ومحمد التركي بعد تحقيقها 250 مليون مشاهد ، وأغنية دارى يا قلبى لحمزة نمرة والتى حققت 116 مليون مشاهدة .
وشملت القائمة إيضًا أغنية نمبر وان لمحمد رمضان بعد تحقيقها 36 مليون مشاهدة ، وأغنية ممنوع اللمس لحلا بعد تحقيقها 59 مليون مشاهدة ، وأغنية عيش بشوقك تامر حسنى والتى تجاوزت عدد مشاهدتها 54 مليون مشاهدة .
كما احتوت القائمة على عدة أغانى أخرى منها اغنية نساى لشيرين عبد الوهاب بعد تحقيقها 22 مليون مشاهدة وأغنية إلى كل اللى بيحبونى للفنانة اليسا بعد تحقيقها 19 مليون مشاهدة .
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