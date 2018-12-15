كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - السيسي لمدبولي من داخل وحدة سكنية: "وسعوا على الناس" - شاهد بالفيديو

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح مشروع إسكان المحروسة اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنشاء غرف نوم واسعة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، حتى تكون مناسبة لاستيعاب الأثاث، مردفًا: "وسعوا على الناس".

وافتتح الرئيس السيسي مشروع إسكان المحروسة 1، ومشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1" كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعي في أبو رديس بجنوب سيناء.

كما افتتح الرئيس السيسي اليوم، أكبر محطة تحلية مياه في جنوب سيناء لتحلية مياه البحروالواقعة بمدينة طور سينا، والتي قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.

وافتتح الرئيس السيسي محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.