كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - بناة مصر الحديثة ...الباشا والزعيم والانسان ... كتاب جديد

كتب / أشرف فتحي

"قل لى من يحكم مصر ...اقل لك من يحكم العالم " مقدمة الكتاب الجديد للكاتب السياسى " سامى الزقم " حول ثلاثة قادوا الامة المصرية . ولم يكتفوا بادارة اجهزتها وشئون حكمها بل صنعوا التاريخ لتظل مصر بثرواتها وامكانياتها ومواردها التى حكمها الملوك والامراء والولاة من قبلهم .وعلى الرغم لن يكتشف مصر ايا منهم انما كان لثلاثتهم فضل تنمية ثرواتها وتعظيم امكانياتها واستثمار مواردها واحكام السيطرة على امن البلاد والسعى لاستقلال قرارها .

ويناقش الكتاب فى ثلاثة فصول تحتوى على 270 صفحة من الحجم المتوسط اهم ثلاثة حكموا مصر جاء فى المقدمة الباشا "محمد على ",الزعيم "جمال عبد الناصر ",الانسان "عبد الفتاح السيسى " ويتناول الكتاب المولد والنشاة والدراسة لحكام مصر الثلاثة وظروف اختيارهم للحكم والمصاعب التى وقفت امامهم والكشف عن المشترك فيما بينهم واوجه الاختلاف بين الحكام الثلاثة .

الكتاب صدر عن دار جزيرة الورد ويتضمن مجموعه من الوثائق التاريخية والمرتبطة بدور كل قائد من القادة الثلاثة وشهادات نخبة من كبار المثقفين والمفكرين حولهم ومنهم حزين عمر وحسن ابو طالب وعبد القادر شهيب وعاصم الدسوقى وعادل غنيم واخرون .

