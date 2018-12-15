إليسا ترُد على الساخرين من شفاهها.. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة، على سخرية البعض منها بشكل متكرر، فيما يخص شكل شفاهها بسبب عمليات التجميل.

وقالت إليسا في فيديو نشرته قناة "وان تي في" اللبنانية عبر صفحتها في "إنستغرام": "لما بيقعدوا ناس يتمسخروا على تمي أو أي شيء..ما بيعنيلي الأمر بتاتًا".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "أنا اليسا لما بتقدروا تعملوا اللي قدرت عملتوا تبقوا تعوا احكو عن أي شغلة عندي إياها".

يأتي هذا بعد أيام من تشويق إليسا، لجمهورها من خلال تغريدة لها عبر "تويتر"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مفاجأتين قبل انتهاء هذا العام.

وكتبت إليسا: "لدي مفاجأتين لكم قبل احتفال رأس السنة الميلادية، وسوف أعلن عن أول مفاجأة يوم الجمعة المقبل، هل أنتم مستعدون؟".