كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - حقيقة حذف المواطنين من البطاقات عشوائيًا - التموين توضح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قبول تظلمات المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر الجارى لـ133 ألف بطاقة بإجمالى 184.5 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم وأن الوزارة لن تسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين لا تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعى على بطاقتهم التموينية بشكل أسبوعى، وأى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز أو التموين.

وأضاف المصيلحى أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ فى الرقم القومى أو أرقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح باب التطلمات من خلال مكاتب التموين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين عن إصدار وتسليم 85 ألف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالى 193.5 ألف مستفيد جديد تم تسليمها للمواطنين وإدراجهم فى قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجارى.