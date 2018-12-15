كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - الجحيم قادم - الترسانات النووية في العالم بالأرقام
يهدد زعيما أكبر بلدين نووين بالانسحاب من اتفاقية للحد من الأسلحة النووية، وهي خطوة ستسمح لكل من الولايات المتحدة وروسيا بتعزيز ترسانتها بمزيد من الأسلحة الأكثر تدميرا وخطرا على كوكب الأرض.
وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتن أنه سيطور صواريخ نووية إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى.
والاتفاقية، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1987، تحظر تطوير صواريخ ذات رؤوس نووية متوسطة المدى.
وألزم الاتفاق كل دولة على تفكيك أكثر من 2500 صاروخ يتراوح مداها بين 310 و3420 ميلا.
وأبقى حظر الأسلحة صواريخ كروز ذات الرؤوس النووية بعيدة عن القارة الأوروبية لمدة 3 عقود.
وحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية، تمتلك روسيا والولايات المتحدة، ما يصل إلى 13350 سلاحا نوويا من مجموع 14500 سلاح نووي على هذا الكوكب، فيما يتبقى 1150 سلاحا فقط موزعة على 7 دول في "النادي النووي".
وتعد كوريا الشمالية، وهي آخر إضافة غير مرحب بها إلى النادي العالمي، الدولة الوحيدة التي اختبرت أسلحة نووية في هذا القرن.
وفيما يلي عدد الأسلحة النووية وفقا لتقديرات رابطة الحد من الأسلحة واتحاد العلماء الأمريكيين:
كوريا الشمالية
مجموع الأسلحة النووية: من 10 إلى 20
مجموع التجارب النووية: 6
الاختبار الأول: أكتوبر 2006
أحدث اختبار: سبتمبر 2017
إسرائيل
مجموع الأسلحة النووية: حوالي 80
مجموع التجارب النووية: صفر
الهند
مجموع الأسلحة النووية: من 120 إلى 130
مجموع التجارب النووية: 3
الاختبار الأول: مايو 1974
الاختبار الأخير: مايو 1998
باكستان
مجموع الأسلحة النووية: من 130 إلى 140
مجموع التجارب النووية: 2
أول اختبار: مايو 1998
الاختبار الأخير: مايو 1998
المملكة المتحدة
مجموع الأسلحة النووية: 215
مجموع التجارب النووية: 45
الاختبار الأول: أكتوبر 1952
الاختبار الأخير: نوفمبر 1991
الصين
مجموع الأسلحة النووية: 270
مجموع التجارب النووية: 45
الاختبار الأول: أكتوبر 1964
الاختبار الأخير: يوليو 1996
فرنسا
مجموع الأسلحة النووية: 300
مجموع التجارب النووية: 210
الاختبار الأول: فبراير 1960
الاختبار الأخير: يناير 1996
الولايات المتحدة
مجموع الأسلحة النووية: 6550
مجموع التجارب النووية: 1030
أول اختبار: يوليو 1945
الاختبار الأخير: سبتمبر 1992
روسيا
مجموع الأسلحة النووية: 6800
مجموع التجارب النووية: 715
الاختبار الأول: أغسطس 1949
الاختبار الأخير: أكتوبر 1990
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