كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - محمد حماقى يحيي حفل غنائى بـ دبى بنهاية العام
يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي يوم 28 ديسمبر الحالي في القرية العالمية بدبي لينهى بهذا الحفل عام 2018.
ومن المقرر أن يقدم "حماقي"، خلال الحفل، عددا من أغنياته الشهيرة، منها: "عمرى ما تغيب، وافتكرت، وما بلاش"، وغيرها.
من جهة أخرى، انتهى "حماقي" من تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بالأسواق، بعد سلسلة من التأجيلات.
ويتعاون "حماقي"، خلال الألبوم، مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، خالد عز، إيهاب عبدالواحد، أحمد صلاح حسني، نادر حمدى، رمضان محمد، بهاء الدين محمد، خالد عز، أمير طعيمة، تميم، توما، وأحمد إبراهيم.
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