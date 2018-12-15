كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - الطاقة الشمسية دخلت علي الشبكة القومية: مبروك

أعلنت شركة بى إنفستمنتس القابضة ربط محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء. وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن شركة "إنفنيتي سولار" إحدى استثمارات شركة بي انفستمنتس في مجال الطاقة المتجددة، هى من ربطت المحطة المشار إليها على الشبكة القومية ضمن المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية.

وأشار البيان إلى بدء تجارب التشغيل والاختبارات بالمحطة، المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال 45 يومًا.

ونوهت الشركة إلى أنها ستقوم بربط محطة طاقة شمسية أخرى بقدرة 50 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء خلال عشرة أيام، إضافة إلى محطة أخرى قبل نهاية ديسمبر الجارى بقدرة 50 ميجاوات أخرى.