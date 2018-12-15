كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - الجيش الليبى يستعد لعملية ارهابية على الهلال النفطي

دفع الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، لتعزيز التأمين، بعد رصد تحركات لجماعات إرهابية تخطط لمهاجمة الحقول النفطية الأكبر في ليبيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات التابعة للجيش الليبي في موقع "فيسبوك"، عشرات السيارات والآليات العسكرية، تدخل منطقة "بونجيم" الواقعة جنوب غرب مدينة سرت، محمّلة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمدفعية الصاروخية.

ومن جانبها، أكدت قوة حماية سرت التابعة لقوات البنيان المرصوص، اليوم السبت، في بيان، أنها رصدت تحركات جنوب المدينة، وأعلنت تبعا لذلك حالة الاستنفار القصوى، وبدء تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة من أجل ضبط الأوضاع في المنطقة القريبة من حقول الهلال النفطي.

وفيما لم تحدد هوية هذه المجموعات، أشارت أنباء محلية إلى احتمال تبعيتها لإبراهيم الجضران، رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، الذي قد يشنّ هجوما جديدا على منطقة الهلال النفطي.

وتعرضت منطقة الهلال النفطي لثلاث هجمات مسلحة، منذ أن تمكن الجيش الليبي من السيطرة عليها قبل عامين، قادتها مجموعات تابعة لإبراهيم الجضران، الذي أدرجه مجلس الأمن في قائمة عقوباته منتصف سبتمبر الماضي، أدّت إلى تخريب عدد من المنشآت النفطية ومقتل عشرات الأشخاص.

وتضم منطقة الهلال النفطي التي تبعد 500 كيلومتر شرق العاصمة، وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى وجود أكبر ثلاثة مرافئ لشحن النفط في ليبيا.