كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - اليسا تهنئ المدير التنفيذى لـ روتانا طونى سمعان بمناسبة عيد ميلاده

نشرت المطربة اليسا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئ فيه المدير التنفيذى لشركة روتانا طونى سمعان بمناسبة عيد ميلاده. وقالت إليسا: "عيد ميلاد سعيد طونى سمعان واتمنى لك كل النجاح والتوفيق ومثلما كنت اتمنى لك على غلاف الألبوم ولك منى كل السعادة". يذكر أن إليسا تستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفل غنائي في ليلة رأس السنة بدبي مع ماجد المهندس

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