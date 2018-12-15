كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - بالصور عاصى الحلانى يقدم فريق عمل ألبومه الجديد

نشر الفنان عاصى الحلانى صورا مع فريق عمل ألبومه الجديد، والذى من المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلق عاصى على الصورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "شرفوني الملحن المبدع فضل سليمان والموزعين سليمان دميان وطارق مجدلاني بسهرة فنية بامتياز انتظرونا البوم متنوع ومختلف مع شركة روتانا باذن الله".

يذكر أن أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر "تويتر" عن استعداد الفنان عاصي الحلاني لتقديم أغنية وطنية جديدة له من كلمات الشاعر السوري الراحل عمر الفرا، على أن يتم طرح الأغنية مطلع 2019.

وعلى جانب آخر، يترقب جمهور عاصي الحلاني بدء حفلته في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، الليلة، إذ وصل الحلاني إلى مقر الحفل وينتظر اعتلاء المسرح ولقاء جمهوره في حفل ساهر.

ومن المقرر أن يغني عاصي الحلاني خلال الحفل، نخبة من أروع أعماله الخاصة، القديمة والحديثة، منها: «جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما»