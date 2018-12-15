كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - قاسم باشا يسقط أمام كونيا سبور بثلاثية بمشاركة تريزيجيه

تريزيجيه

خسر فريق قاسم باشا بثلاثة أهداف لهدفين أمام فريق كونيا سبور، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب "توركو أرينا"، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري التركي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي "محمود حسن تريزيجيه" نجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف قاسم باشا، حيث لعب مُنذ البداية وحتى النهاية.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فشل مهاجمي الفريقين في هز الشباك على مدار 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل " اديس جاهوفيتش" الهدف الأول لكونيا في الدقيقة 47، ثم سجل "مباي دياني" هدف التعادل لقاسم في الدقيقة 69، وبعدها بدقيقتين سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

وبعدها بدقيقتين وفي الدقيقة 74، سجل "اديس جاهوفيتش" هدف التعادل لكونيا، وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق، سجل "موريكي فوفانا" الهدف الثالث لكونيا في الدقيقة 82.

تلك الخسارة أوقفت رصيد قاسم باشا عند النقطة 26 بالمركز الثاني في سلم ترتيب السوبر ليج، فيما أصبح رصيد كونيا 24 نقطة، بالمركز الثامن.