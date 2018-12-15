كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - كاشيما الياباني يقلب الطاولة على جوادالا المكسيكي ويتأهل لملاقاة ريال مدريد بمونديال الأندية

فاز فريق كاشيما انتلرز الياباني بثلاثة أهداف لهدف على فريق ديبورتيفو جوادالاخارا المسكيكي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن لقاءات الدور الثاني من كأس العالم للأندية بالإمارات.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ديبورتيفو جوادالاخارا، بهدف نظيف، سجله "انخيل زالديفا" في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، كاشيما انتلرز، من إحراز هدف التعادل عبر "ريوتا ناجاكي" بالدقيقة 49، ثم سجل "سيرجيو أنطونيو سولير" هدف التقدم للفريق الياباني في الدقيقة 70 من علامة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة بدقائق تمكن المهاجم "هيروكي أبه" من إحراز هدف الفوز للفريق الياباني في الدقيقة 84، وقبل أنّ يطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة سجل "الان بوليدو" هدف تقليص الفارق لجوادالاخارا في الدقيقة 90+6.

وبهذا الفوز يتأهل فريق كاشيما لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في دور نصف نهائي البطولة، الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل، فيما سيلاقى جوادالاخارا الخاسر من مباراة الترجي التونسي والعين الإماراتي التي ستلعب مساء اليوم.