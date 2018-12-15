كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - عبد الله السعيد وعبد الشافي أساسيان أمام الشباب في الدوري السعودي

عبد الله السعيد وعبد الشافي أعلن مدرب فريق أهلي جدة "بابلو جويدي" التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الشباب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي. وتنطلق تلك المباراة في تمام الساعة 5:25 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:25 بتوقيت السعودية. وحسب الموقع الرسمي لأهلي جدة، يتواجد الثنائي المصري "عبد الله السعيد" و"محمد عبد الشافي" في التشكيل الأساسي. أهلي جدة يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في حين يتواجد الشباب في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وعبد الشافي أساسيان أمام الشباب في الدوري السعودي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .