كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - السيسي لأحد أطفال سكان المحروسة 1: بتلعب رياضة ولا لأ؟

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده مشرع إسكان المحروسة 1، أحد الأطفال، قائلًا: "مبسوط وسعيد.. وبتلعب رياضة ولا مبتلعبش؟"، ليرد الطفل:"سعيد.. وبلعب كورة"، ليعلق الرئيس: "كرة قدم بس.. طيب كويس".

وبسؤال الرئيس السيسي الطفل عن مرحلته الدراسية في التعليم، أوضح له أنه في الصف السادس الابتدائي، ليناشده السيسي بالاجتهاد والمذاكرة، قائلًا: "شد حيلك بقى".

ودخل السيسي أحد الوحدات السكنية بمشروع إسكان المحروسة 1، وتعرف على الأسرة، وكان ضمن أفراد الأسرة طفل في الصف السادس الابتدائي.

وافتتح الرئيس السيسي مشروع إسكان المحروسة 1، ومشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1"، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعي في أبو رديس بجنوب سيناء.

كما افتتح الرئيس السيسي، اليوم، أكبر محطة تحلية مياه في جنوب سيناء، لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء، والتي قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.

وافتتح الرئيس السيسي محطة مياه المحمودية، ومحطة مياه سوهاج الجديدة، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.