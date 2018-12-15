كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - الجبير: ولي العهد بذل جهودا كبيرة لإنجاح مفاوضات السويد

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة، أن تطبيق اتفاق ستوكهولم يمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

وقال الجبير على "تويتر" إن "المملكة بقيادة خادم الحرمين_الشريفين⁩ الملك سلمان⁩ وولي العهد⁩ الأمير ⁧محمد بن سلمان⁩ سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216".

وأضاف أن "ولي العهد بذل جهوداً شخصية لإنجاح المفاوضات في ستوكهولم".

وفي وقت سابق، الجمعة، شدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر ترحيب السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية والوفد الحوثي.

وثمنت السعودية دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق، كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات. وفق المصدر المسؤول بوزارة الخارجية.