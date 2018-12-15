كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - ترامب يعين "مدير الميزانية في البيت الأبيض" فى منصب جديد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، سوف يتولى منصب كبير الموظفين بالوكالة خلفاً لجون كيلي، وسط مؤشرات تدل على مكافحة الرئيس لتسمية شخص يملأ هذا المنصب الرئيسي.

وقال ترمب في تغريدة "قام ميك بعمل رائع وهو في الإدارة"، مضيفاً "أتطلع إلى العمل معه في هذا المنصب الجديد، بينما نستمر في جعل أميركا عظيمة مجددا".

كما أشار إلى أن "جون سوف يبقى حتى نهاية العام. إنه وطني كبير وأنا أريد أن أشكره شخصياً على الخدمات التي قدمها".