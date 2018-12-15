كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - اختيار النائبة داليا يوسف عضوا بمنتدى المعلومات والأمن بالكونجرس

كشفت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن اختيارها كعضو دائم لمصر في المنتدى الدولي البرلماني للمعلومات والأمن والمنعقد بالكونجرس الأمريكي.

وقالت النائبة، لـ"الوطن"، إن المنتدى ينظم مرتين في العام تحت إشراف النائب روبرت بتنجر عضو الكونجرس ويضم 80 دولة؛ و330 عضوا برلمانيا من مختلف برلمانات العالم.

ويتضمن المنتدى المجهودات الدولية في مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لكيفية مواجهة الجرائم الإرهابية في مجال الإنترنت والسوشيال ميديا وكيفية التصدي للمعلومات المغلوطة والتي تؤدى إلى تجنيد الشباب في العديد من الدول.

ولفتت إلى خطورة توغل أمريكا اللاتينية في تمويل الاتجار بالبشر والمخدرات بالتعاون مع الجماعات الإرهابية لإجهاض عمليات التنمية في العديد من البلدان، مبينة أن المنتدى المقبل والمنعقد بشكل استثنائي في أرجواي في يناير من العام القادم سيواصل وضع آليات مواجهة الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأوضحت أنها أجرت عدة لقاءات مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي، ومسؤولي التشريع في مكاتب أعضاء الكونجرس، بالإضافة للقاءات مع أعضاء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ومركز الولايات المتحدة للسلام ومركز لندن للأبحاث، وذلك لبحث سبل التعاون المصري - الأمريكي في المرحلة المقبلة.