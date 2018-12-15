كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - الاثنين.. عبد الرحمن أبو زهرة ضيف عمرو الليثي على "النهار"

بحل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة يوم الاثنين المقبل، من برنامج "واحد من الناس" الذي يُبث عبر شبكة تليفزيون "النهار"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث "أبو زهرة" خلال الحوار، عن البدايات في مجال التمثيل، والصعوبات التي تعرض لها، وأشهر أدواره التليفزيونية، وتعاونه مع الفنان نور الشريف، وسبب الشهرة التي حققها من خلال شخصية "المعلم سردينة"، وسر ارتباطه بالمسرح، والأعمال الإذاعية، فضلًا عن كواليس تكريمه مؤخرًا في أحد المهرجانات الفنية.

برنامج "واحد من الناس" يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، من السبت وحتى الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.