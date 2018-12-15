كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - رئيس المفوضية الأوروبية يحذر رئيس وزراء المجر ويتهمه بترويج الاكاذيب

في الوقت الذي أقر فيه زعماء الاتحاد الأوروبي خطة للتصدي للأنباء الكاذبة على الإنترنت، هاجم جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أحد زعماء الاتحاد الأوروبي، وهو رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بوصفه أحد المتورطين الرئيسيين في نشر المعلومات المغلوطة. وقال إنه "أصل الأخبار الكاذبة".

وتهدف خطة الاتحاد الأوروبي التي أقرها زعماء الاتحاد الثمانية والعشرون، الجمعة، لمواجهة ما تصفه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بأنها محاولات روسية لتقويض الديمقراطيات الغربية.

ولكن يونكر قال إن على الاتحاد أن ينظر أيضا بين صفوفه في حربه على المعلومات المغلوطة، وانتقد أوربان الذي أثارت سياساته الشعبوية غضبا في بروكسل.

وقال يونكر للصحافيين محددا أوربان بالاسم: "بعض رؤساء الوزراء الجالسين حول الطاولة هم أصل الأخبار الكاذبة". وتابع: "عندما يقول أوربان على سبيل المثال إن المهاجرين مسؤولون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فهذه أخبار كاذبة، ولذا يجب ألا نضع كل المسؤولية على الآخرين".

ومنذ وصوله إلى السلطة في 2010، استغل أوربان أغلبيته البرلمانية للضغط على المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بأساليب يقول معارضوه إنها تمثل خرقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وأيد يونكر البرلمان الأوروبي عندما صوت لصالح فرض عقوبات على المجر لخرقها قيم الاتحاد الأوروبي بشأن الديمقراطية والحقوق المدنية.

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على خطط لإنشاء نظام للإنذار المبكر لتنبيه الحكومات وحث شركات التكنولوجيا العملاقة مثل #فيسبوك و #غوغل على بذل المزيد لحذف المحتوى المضلل أو غير القانوني.