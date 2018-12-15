كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - بيان النائب عن واقعة المنيا - رقيب شرطة وظيفته تأمين الكنيسة يقتل مسيحى ونجله بالرصاص

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا بشأن التحقيقات في واقعة مقتل كل من عماد كمال صادق ونجله ديفيد، جراء إطلاق رقيب شرطة المعين خدمة لحراسة، وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى في المنيا النار عليهما.

وقال البيان: إن النيابة العامة عاينت مكان الحادث وناظرت جثة المجني عليهما، وتحفظت على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وندبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما.

وأضاف النائب العام أنه تم استجواب المتهم الذي اعترف بإطلاقه الأعيرة النارية من سلاحه على المجني عليهما، إثر مشاداة كلامية نشبت بينهم، موضحا أن التحقيقات ما زالت جارية، ليدلي باقي الشهود بشهادتهم في الواقعة، ولورود تقرير الطبي الشرعي تمهيدا لإعداد الأوراق للتصرف.

كانت محافظة المنيا شهدت قيام رقيب شرطة مكلف بتأمين إحدى الكنائس بإطلاق النار على رجل ونجله أمام الكنيسة، ليتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أدان الحادث، مشيرا إلى أنه مؤلم وغريب، وأنه يتابع الأمر عن قرب من خلال الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.