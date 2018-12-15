كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - البنوك تربح ٤٨ مليار جنيه في تسع شهور : البورصة كذابه

عندما صدر قرار وزير المالية بتجنيب حساب الأوراق المالية للخزانة العامة في حساب خاص لتقييم قيمة الضرائب المفروضة عليها ، أطلقت البورصة صرخات عالية ، ونسبب الإنهيار الذي وقع لعمليات التداول الي هذا القرار .

ونشرنا في البشاير : شهادة الدكتور عبد الفتاح الجبالي ، التي جاء فيها إن البنوك خفضت كثيرا عملياتها في أوراق الخزانة العامة.

كما ننشر اليوم تقرير البنك المركزي الذي يقول إن البنوك حققت أرباحا قيمتها ٤٨ مليار جينه خلال تسعة شهور.

وهكذا تتكشف يوما بعد يوم كذب وتضليل إدارة البورصة ..

يقول تقرير المركزي :

أن أرباح القطاع المصرفى بلغت 48.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير وسبتمبر للبنوك التى تبدأ عامها المالى فى يناير والفترة بين يوليو وسبتمبر للبنوك التى تبدأ عامها المالى فى سبتمبر.

وأشار المركزى، في تقرير حديث، إلى استحواذ أكبر 5 بنوك وهى الأهلى ومصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى والعربى الإفريقى الدولى على 21.3 مليار جنيه من إجمالى الأرباح وتمثل 44% من إجمالى الأرباح.

وسجلت أرباح أكبر 10 بنوك 29.6 مليار جنيه، حصيلة 51.9 مليار جنيه صافى عائد، و69.1 مليار جنيه إيرادات النشاط مخصومًا منها 39.4 مليار جنيه مصروفات، وفقًا لجريدة "البورصة".

وأشار المركزى إلى أن القطاع المصرفى حقق صافى عائد بلغ 85.8 مليار جنيه، وصافى إيراد النشاط 113.8 مليار جنيه فى نفس الفترة، فى حين أن إجمالى المصروفات بلغ 65.3 مليار جنيه.

واستقر متوسط العائد على حقوق الملكية لدى البنوك عند 21.5% والعائد على متوسط الأصول عند 1.5% وصافى هامش العائد عند 3.9%.