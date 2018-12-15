كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - بالفيديو ..مانشستر سيتي يكتسح إيفرتون بثلاثية ويخطف قمة "البريميرليج" مؤقتا

مانشستر سيتي

خطف فريق مانشستر سيتي "قمة" البريميرليج" مؤقتا بعد الفوز الكبير على ضيفه إيفرتون بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب "الاتحاد" بالجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية السيتيزنز كل من: جابرييل خيسوس "هدفين" في الدقيقتين 22 و50 ورحيم سترلينج في الدقيقة 69، بينما سجل هدف التيفوز الوحيد اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة وصعد لصدارة الدوري مؤقتا في انتظار مباراة ليفربول "صلاح" صاحب الـ42 نقطة، أمام مانشستر يونايتد غدا.