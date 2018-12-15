كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

هاري كين

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، تشكيلة الأساسية لفريقه أمام بيرنلي ضمن إطار لقاءات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيلة توتنهام كالآتي:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: داني روز - بن دافيز - توبي الديرفيريلد - كيران تريبير

خط الوسط: هاري وينكس - موسى سيسوكو - ديلي ألي - إيريك لاميلا

خط الهجوم: لوكاس مورا - هاري كين.

فيما جاءت تشكيلة بيرنلي كالآتي: هارت، تايلور، مي، لونغ، برادسلي، تراكوفسكي، كورك، ويستود، لينون، باردي، بارنيس.

ويحتل توتنهام المركز المركز الثالث برصيد 36 نقطة بينما يقع بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.