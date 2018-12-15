كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 05:45 مساءً - تعرف على مشروع الأيزيدية العراقية نادية مراد بقيمة جائزة نوبل

قالت ناديا مراد الأيزيدية العراقية التي تعرضت للسبي من قبل داعش وحصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام إنها تنوي استخدام قيمة الجائزة في بناء مستشفى لضحايا الاعتداءات الجنسية في بلدتها.

وقالت مراد يوم أمس الجمعة أمام حشد يضم مئات بالإضافة إلى صحفيين في مسقط رأسها فيسنجار في شمال العراق إنها ستبني بالمبلغ الذي حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام مستشفى في سنجار لعلاج المرضى، ولاسيما الأرامل والنساء اللائي تعرضن لاعتداءات جنسية من مقاتلي داعش.

وشكرت حكومتي العراق وكردستان العراق على الموافقة على خطتها، وقالت إنها ستتصل بمنظمات إنسانية قريبا لبدء بناء المستشفى.

وحصلت مراد على الجائرة التي تبلغ قيمتها مليون دولار مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغ لجهودهما لوقف استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

وكانت مراد ضمن نحو سبعة آلاف امرأة وفتاة أُسرن في شمال غرب العراق في أغسطس 2014 واحتجزهن تنظيم داعش في الموصل حيث تعرضت للتعذيب والاغتصاب.

وفرت ناديا مراد بعد ثلاثة أشهر ووصلت إلى ألمانيا حيث شنت حملة مكثفة لطلب مساعدة الأيزيديين.