بالفيديو| وصلة رقص جديدة لفيفي عبده ببدلة سوداء على صوت أصالة

أثارت الفنانة فيفي عبدة الجدل من جديد حيث ظهرت بوصلة رقص جديدة، ونشرت على صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لها، مرتدية فستان أسود، ورقصت على أغنية "اللي جرى"، إحدى أغاني الفنانة أصالة نصري.

وعلقت "فيفي" بعبارة باللغة الإنجليزية قائلةً: "بحبكوا كلكوا.. بوسة وحضن".

ولقى الفيديو استحسان وإعجاب الجماهير والمتابعين وعلقت إحدى المتابعات قائلةً: "الله يحميكي حبيبتي من عنين الناس والله يتخاف عليكي ماشاء الله شوفتك بعين الرحمن".

وأضاف آخر: "إنتو شكو فيها عمى بعينكم يالحساد، أهي فرحانة وعايشة حياتها وترقص وأولادها فرحانين فيها وأهي فرحانة بنفسها وما أذتكم بشي والله هو شايفها وعارف هي بتعمل إيه إنتو شكو فيها قطيعة الحسد والغل مالي قلوبكم بصي يا ست فيفي، ارقصي وافرسيهم واستمري ربنا يعطيج الصحة كمان وكمان".

وعلقت أخرى مستنكرة: "بحبك يا فيفي وبعشق هالأغنية، بس أنا هالأغنية بتبكيني، كيف أجتك الفكرة غنك ترقصي عليها؟ شو اللي دفعك ترقصي عليها".

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