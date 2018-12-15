تامر حسني يتغزل في زوجته بسمة بوسيل.. فهل أراد "كيد" جليلة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتبع الفنان المصري تامر حسني، أسلوبًا ذكيًا، رد من خلاله على تصريحات الفنانة المغربية جليلة، أثناء استضافتها ببرنامج "كشف حساب" مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.

تامر نشر صورة له برفقة زوجته المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابه على إنستغرام، وكتب عليها تعليقًا قال فيه: "بحمد ربنا على كل نجاح وكل خطوة قدمتها السنة دي من برنامج ڤويس كيدز، ألبوم عيش بشوقك وفيلم البدلة".

وواصل: "فيلم سبايدر مان من خلال (صوتي) ومؤخرًا جائزة أسطورة السينما عن تحقيق فيلمي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها، وأهم وأجمل أحداث السنة إلى قلبي هو قدوم ابني آدم..ربنا يقدرك يا حبيبي وتنجح وتكون ظهر وسند لإخواتك حبايب قلبي تالية وأمايا".

وتغزل في زوجته بسمة، بالقول: "شكرًا مليون شكرًا لحبيبتي وزوجتي الكريمة الغالية بسمة حلمنا بيكبر وبيتحقق i really love u".

واستطرد: "لكل أخوتي وأهلي وجمهوري المخلص المحترم الراقي والله العظيم بحبكم من كل قلبي وبدعيلكم في الغيب ربنا يكرمكم ويفرح قلوبكم وتحققوا كل أحلامكم وإمانيكم آمين يارب".

انهالت التعليقات على تامر فور نشره الصورة، وتطرق البعض للحديث عن جليلة، مشيرين إلى أن هذه الكلمات ستجعلها تستشيط غضبًا من "الغيظ والكيد".

ومن بين التعليقات التي كتبها النشطاء: "موتي قهر جليله ۿــٓذاآ كلا بعنادج>> فديتك ﺂنـتــہ ومرتك"، و"الله يبعد عنكم جليلة".

وتعد رسالة تامر في هذا التوقيت ليس لمجرد توجيه الشكر لزوجته أو جمهوره، بل للرد أيضًا على ما قالته جليلة بشأن علاقتها معه قبل زواجه من بسمة، وأنه نقطة سوداء في حياتها ولا يمكن أن ترتبط بفنان أبدًا بسببه.

وكانت جليلة قد تطرقت لخلافها مع بسمة في البرنامج، متهمة إياها بأنها تجند أشخاصًا على مواقع التواصل لشن حرب عليها.

وأكدت أن بوسيل لم تكن صديقة لها يومًا، واصفة إياها بـ"الشاطرة"، لأنها استطاعت أن تجذب الفنان إليها، حسب قولها.