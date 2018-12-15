كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - محمد معيط : الوضع المالى لمصر إيجابى للغاية ويسير فى اتجاه جيد

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوضع المالى لمصر إيجابى للغاية ويسير فى اتجاه جيد وسيتم جنى ثماره خلال العام المالى الحالى .

وأضاف معيط، خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه منذ توليه منصبه طالبه الرئيس عبد الفتاح السيسى بحوكمة الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية وتفعيل الشباك الواحد لإنهاء هذه المشكلة.

وأكد وزير المالية، على أن الوزارة عكفت على حل هذه الأزمة وتفعيل التعامل الالكترونى وهو مشروع كبير سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه وبدء تفعليها فى30يونيو 2020، مشددًا على أن الدولة لن تفرض جمارك غير مستحقة نهائيا ولم تأخذ أموالا على حساب أى شخص، وجميع الاستحقاقات هى سلع غير أساسية ولم تفرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة.