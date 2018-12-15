كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - لغز الست نحمدو ولماذا يأكل حلفاء الإخوان بعضهم وماذا يحدث فى المنيا؟ ..حلقة 90 دقيقة الليلة

يكشف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية ، فى حلقة خاصة ، لغز الست نحمدو عبد الرازق سائقة الميكروباص التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصولها على ميكروباص جديد يعينها وأسرتها على الحياة، وكواليس ما حدث معها وبينها وبين الرئيس ، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

وتكشف السيدة نحمدو عبد الرازق للإعلامى محمد الباز كيف تستطيع تدبير أمور بيتها فى ظل زحام الحياة والطرق؟ وماذا قال لها الرئيس وماذا قالت للرئيس ؟ كما تروى قصة الكفاح وكيف يراها أبناءها وكيف بدأت رحلتها مع الميكروباص وتجيب لماذا تتحول سيدة لسائق ميكروباص ، وماذا تغير بعد مصادفة الرئيس؟.

كما يكشف الإعلامى محمد الباز بالمستندات .. لماذا يأكل حلفاء الإخوان بعضهم بعضا وسر المعركة القذرة بين سليم عزوز والإخوانية آيات عرابى الهاربين؟ وسر الهجوم المتبادل بين أثنين من حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين فى الخارج؟.

كما يكشف الإعلامى محمد الباز ماذا يحدث فى محافظة المنيا على مدار الساعات الماضية ؟ وكيف تعامل قيادات الكنيسة والأمن وكبار العائلات فى ملف الاحداث ؟ وماذا يجب أن يتم خلال الساعات الماضية ؟ ولماذا محافظة المنيا يتكرر بها هذه الأحداث بأشكال مختلفة؟

وفى الجزء الأخير من الحلقة يستضيف الإعلامى محمد الباز ، الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب في حوار خاص حول آخر مؤلفاته " الدولة والفوضى " ، ويفتح النقاش حول سبب إصدار بكري مؤلفه الأخير في الفترة الحالية؟، وماهي المستندات التي رصدها بكري في كتابه التي تثبت تورط جماعة الإخوان الإرهابية وقطر وتركيا في سعيهم لهدم الدولة المصرية وعدد من دول المنطقة على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.