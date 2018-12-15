كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - رئيس الوزراء الأسترالي يعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، السبت، أن أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه أشار إلى أن نقل السفارة من تل أبيب لن يحصل قبل التوصل إلى تسوية سلمية.

والتزم موريسون أيضاً بالاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتم تقرير وضع المدينة المقدسة في اتفاق سلام.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إن من مصلحة أستراليا دعم "الديمقراطية الليبرالية" في الشرق الأوسط، موجهاً انتقادات إلى الأمم المتحدة التي اعتبرها مكاناً تتعرض فيه إسرائيل لـ"التنمر".

يذكر أن وكالة "فرانس برس" كانت نقلت عن مسؤولين أستراليين توقعهم أن يعلن موريسون، السبت، اعتراف حكومته بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلفاً للخطوة المماثلة المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو الماضي.