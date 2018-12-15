كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - الرئيس يكشف مصيبتنا الحقيقية - مسئولين شغلتهم على المدفع " برررم "
فاكرين المقطع السينمائي الشهير من فيلم " إسماعيل ياسين فى البحرية " حينما تم سؤاله عن وظيفته على المدفع ، وبالطبع هو لا يملك الإجابة ، ولا يمتلك التركيز الكافى ليدرك طبيعة عمله ووظيفته ، وانتهى المشهد باللقطة الكوميدية الشهيرة " شغلتك علي المدفع بررم "
مصيبتنا فى الإدارة ، مصيبتنا فى المسئولين الكبار مع الأسف الشديد .
اليوم خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات ومتابعة بعض المبادرات ، توجه الرئيس بعددا من الأسئلة لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال .
لم تكن أسئلة محرجة ، أو عويصة على الفهم ، بل كانت أكثر الاسئلة مباشرة ووضوحا .
لكن الإجابة لم تأتى إلا صمتا مطبقا ، يكشف جهلا بأبسط الحقائق عن المحافظة وحجم مشكلاتها وحجم ما تم من انجازات وخطوات للتطوير ، والأهم حسب حديث الرئيس ان افتقاد تلك المعلومات ، يخلق فجوة بين المسئول والمواطنين ، ويجعل حديث المسئول مع المواطنين ، حديثا خارج السياق ، لا يقدم للمواطن معلومة واضحة عن حجم ما تم إنجازه والخطط الجارى تنفيذها ، وان تلك الفجوة بين المسئول والمواطن هى ما خلقت حالة الغضب لدى المواطنين فى 25 يناير 2011 .
الاسئلة كانت من المنهج ولا تحتاج الى دروسا خصوصية ، لكنها تحتاج مسئولا " شايف شغله "
كانت تلك هى الاسئلة :
تعرف حجم الأموال المتوفرة فى صندوق العشوائيات بالمحافظة؟
تعرف دخل محافظة القاهرة كام؟
تعرف ميزانية محافظة القاهرة كام ؟
تعرف عدد مشروعات الكبارى التى تم تنفيذها فى الأربع سنوات الماضية بالمحافظة؟
الاسئلة والصمت المطبق بعدها أكد ما سبق للبشاير أن كشفته أكثر من مرة ، ان مصيبتنا فى مسئولينا الكبار .
وان المسافة الشاسعه بين عقلية الرئيس ورؤيته ، وبين عقليات المسئولين ورؤيتهم " ان وجدت " تصنع كل الفارق .
واننا لو امتلكنا نصف مجلس الوزراء من نوعية اللواء كامل الوزير ، او المهندس مصطفى مدبولى أو محمد شاكر مثلا لكان الانجاز أكبر والتطوير اعظم .
وقبل أن يقول قائل أن الرئيس مسئول عن اختيار المسئولين ، سنعيد اليكم عبارة ذكرها الرئيس فى أحد اللقاءات ، كانت كاشفه للواقع ، قال الرئيس نصا " يمنحونى أسماءا للاختيار من بينها " ، اى ان الجهات المسئولة والتنفيذية يقع عليها عبء الاختيار ، وان استبعاد بعض الكفاءات ، يكون مسئولية تلك الجهات ، والرئيس يختار من المتاح أمامه وحسب .
مصيبتنا فى مسئولينا الكبار ، الذين ينشغلون بالتصريحات دون علم ، بالأحاديث الصحفية دون خطة أو سياق كما ذكر الرئيس ، بكماليات المنصب ، أكثر من دور هذا المنصب .
ليس بعيدا أن نتذكر حديث الرئيس السيسي خلال المنتدى الأفريقى عندما قال لممثلي مؤسسات التمويل الدولية : أحنا لازم نختصر زمن الإنجاز الي النصف . أنا بعمل كده في أي تفاوض . أقول للمقاوض نقدر نعمل المشروع ده في سنة ونسف سنة بدلا من ثلاث سنوات . وهذا المعيار الذي أعمل به وللأسف كل زملائي فى الحكومة ليسوا علي دراية كاملة بأهمية عنصر الزمن .
مصيبتنا أن المسئولين ليسوا مقاتلين ، كما أرادهم الرئيس ، لم يتبنوا قضية وطن ، كما تبناها ، لم يؤمنوا بقدراتهم على تحقيق المستحيل مثلما فعل ، الا من رحم ربى .
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