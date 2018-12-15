كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - ضبط 180 قضية مخالفات مخابز
نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى ضبط 12 قضية أسطوانات بوتاجاز و13 قضية دقيق مدعم وأقماح و180 قضية فى مجال مخالفات المخابز.
وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 15 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، و5 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، و51 قضية فى مجال الغش الغذائى، و32 قضية فى مجال الغش التجارى.
كما تم ضبط 586 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".
وتم ضبط 22 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، و33 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتى فى مجال السلع مجهولة المصدر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.
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