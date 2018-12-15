كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - شاهد - انهيار عقار بوسط الإسكندرية.. والسبب "عقب سيجارة

تسبب اندلاع حريق هائل، اليوم، السبت، بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية، بسبب "عقب سيجارة" فى انهيار العقار حتى سطح الأرض، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا، يفيد نشوب حريق بالعقار رقم 36 بشارع الخواص متفرع من شارع البيومى بميدان محطة مصر بحى وسط الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها ومسئولى حى وسط إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق، ونشوب حريق فى قمامة أعلى سطح العقار نتيجة إلقاء عقب سيجارة بإهمال ما أدى إلى احتراق العقار بالكامل.

