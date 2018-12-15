كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - ارتفاع طفيف في أسعار الأرز والفاصوليا ومنتجات القمح

أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاعات طفيفة لأسعار الأرز والفاصوليا والقمح ومنتجاته نتيجة لقلة المعروض وانتهاء موسم بعض المحاصيل، مشيرة إلى أن أسعار الفول شهدت استقرارا ملحوظا نتيجة لزيادة المعروض خاصة من الفول المستورد.

وقال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة، في بيان صحفي، السبت، إنه تم استيراد كميات كبيرة من الفول، مما أدي إلى استقرار الأسعار خاصة في هذه السلعة الاستراتيجية التي لا يستغني عنها أي بيت مصري.

وأضاف إدريس إن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات طفيفة بقيمة 50 قرشا للكيلو نتيجة لقلة المعروض، لاسيما بعد تخفيض إنتاج مصر من محصول الأرز، وكذلك ارتفعت أسعار الفاصوليا نتيجة لنهاية الموسم وزيادة التصدير خلال الفترة الماضية.

وأرجع رئيس الشعبة، ارتفاع أسعار الفاصوليا لزيادة الإقبال على تصدير المحصول في الفترة الأخيرة، مزامنة مع انتهاء محصول الفاصوليا الصيفي وقلة المخزون، وعدم البدء في المحصول الشتوي الذي سيبدأ خلال أسبوعين، والذي سيؤثر على ضبط استقرار الأسعار بشكل مناسب للمستهلك.

ومن جانبه، قال عبور فرج، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن العرض والطلب والتنافسية هما العامل الرئيسي لتحديد وضبط كل أسعار الأسواق، موضحا أن متوسط سعر كيلو الأرز السايب للمستهلك ارتفع بمعدل 50 قرشا لكل الأنواع، ليتراوح سعر الكيلو بين 9 جنيهات للأرز رفيع الحبة و12 جنيها للأرز عريض الحبة، بعدما كان يتراوح بين 8.5 للرفيع و11.5 جنيها للعريض الحبة، فيما ارتفع متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ من 10 إلى 15 جنيها لأجود الأنواع.

وأضاف أن جميع منتجات القمح والتي تشمل الدقيق والمكرونه والسميد شهدت ارتفاعا طفيفا يتراوح بين 20 إلى 30 قرشا للكيلو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح، حيث تراوح سعر كيلو الدقيق من ٦جنيهات إلى ١٠ جنيه ما بين سائب ومغلف، وتراوح سعر المكرونة بين 7 جنيهات ونصف الجنيه و12 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار البقوليات حيث استقر سعر كيلو الفول من 14 إلى 26 جنيها للكيلو، وبلغ الفول المجروش 20 جنيها، واستقر العدس الاصفر المجروش من 14 إلى 18 جنيها، والعدس بجبه من 14 إلى 20 جنيها للكيلو، واللوبيا من 16 إلى 28 جنيها، والفاصوليا البيضاء من 22 إلى 30 جنيها للكيلو.

وذكرت الشعبة أن أسعار بعض الحاصلات الزراعية بالكيلو/الجنيه

بالنسبه للأرز السايب بين 9 و12

والأرز المعبأ بين 10 و15

والفول بين 10 و26 والفول المجروش 20

والعدس بجبه بين 14و20 والعدس المجروش بين 14و 18

والدقيق بين 10و12

والمكرونة بين 7- 11

والفاصوليا البيضاء بين 22 و30

واللوبيا بين 16و 28

والترمس بين 16 و22

والسمسم بين 30 و50