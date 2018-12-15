كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - فخر شركة أورنج العالمية - سفينة رينيه ديكارت تعبر قناة السويس فى طريقها للصين

نجحت سفينة "رينيه ديكارت" التابعة لشركة "Orange Marine" – إحدى الشركات المملوكة بنسبة 100% لمجموعة اورنچ الفرنسية – في عبور قناة السويس المصرية، لتستكمل مسيرتها تجاه الصين، وهي المسيرة التي بدأت في سبتمبر الماضي حينما غادرت من ميناء بريست الفرنسي.

وتمثل سفينة "رينيه ديكارت" إحدى قصص النجاح التي تفخر بها شركة اورنچ العالمية، حيث تم بناء تلك السفينة خصيصا لصالح شركة Orange Marine التي تستخدمها في عمليات نقل وإنزال الكابلات البحرية.

وتهدف سفينة رينيه ديكارت لتثبيت الكابل البحري FOA (Fiber Optic Austral) في دولة تشيلي، وهو من الكوابل البحرية الهامة والمؤثرة في عملية نقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية بين الأطراف الجنوبية، ويبلغ طوله 3000 كيلومتر تقريبا.

وسوف تستغرق رحلة السفينة قرابة الثمانية أشهر، حيث من المتوقع أن تعود "رينيه ديكارت" إلى فرنسا مرة أخرى في شهر مايو 2019.

وحصلت السفينة على إذن المرور عبر قناة السويس مقابل 110 ألف يورو، باعتبار قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم والأفضل حول العالم، وهي القناة الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب، وتساهم في تقريب المسافة بين فرنسا والصين وصولا إلى تشيلي.

وتعد شركة Orange Marine أحد أكبر مزودي خدمات الكوابل البحرية، ويعد أسطول " Orange Marine" من أكثر الاساطيل المؤهلة والأكثر خبرة حول العالم حيث يمثل ما يقرب من 15% من أساطيل الكوابل البحرية حول العالم.

وقال ديدييه ديلارد الرئيس التنفيذي لشركة Orange Marine "نعلن الآن نجاح سفينة رينيه ديكارت في عبور الممر الملاحي لقناة السويس المصرية في طريقها الي المنطقة الثانية في المشروع قرب ساحل دولة شيلي لتحميل نظام الكابل البحري المقرر إنزاله هناك ".

وتعقيباً على ذلك، أعرب المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، عن سعادته بهذا الحدث الهام، وقال "نشعر بالفخر لكوننا إحدى شركات مجموعة اورنچ العالمية الرائدة في مجال الاتصالات بكافة فروعه ".

