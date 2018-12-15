كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - مميش يستقبل المشاركين بماراثون "هانزور قناة السويس.. ونستثمر فيها"

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أمس الجمعة، الوفد المشارك في ماراثون «هانزور قناة السويس.. ونستثمر فيها» والذي نظمه النادي العام برئاسة المهندس محمد عبدالعظيم بالتعاون مع مجلة حواء، وذلك بحضور ومشاركة عدد من الكتاب والصحفيين واللواء محمد علي، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات العامة ومجلس إدارة النادي العام وبعضاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بنادي الشاطئ التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

في البداية رحب الفريق مُهاب مميش بالمشاركين بالماراثون، موضحاً أن مثل هذه الأنشطة تعمل على تجديد الهمم وتحفيز المشاركين، وتوحيد الجهود تجاه هدف أسمى.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالعظيم إن النادي العام حريص على تنظيم مثل هذه النشاطات والفعاليات التي تضيف إلى قناة السويس والمنطقة، موجهاً الشكر للحضور الكريم المشاركين في الماراثون وفي مقدمتهم الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، مؤكداً على أن هذه الأنشطة تزيد من الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع وتعمل على مجابهة ضغوط العمل.

وانطلق الماراثون من الصالة المغطاة «2» التابعة لهيئة قناة السويس، وصولا إلى نادي الشاطئ ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز الذي تحقق على يد أبناء الشعب المصري على أرض الواقع.ش