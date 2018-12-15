كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - السيسي يتفقد مشروع المحروسة 1 فى مدينة السلام بعد افتتاحه

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى. وتفقد نموذج لوحدة سكنية للمرأة المعيلة، كما شاهد فيلمًا قصيرًا عن مشروع المحروسة 1 بمدينة السلام. ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدات سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

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