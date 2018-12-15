كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - خمسة خرافات عن انقاص الوزن - اقرأ التفاصيل

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، قد يقوم الشخص بأي شيء للوصول إلى هذا الهدف، ومع ذلك، قد لا يأتي كل هذا المجهود بنتيجة.

اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية هو الأساس لإنقاص الوزن، ولكن يجب أن يتم اتباعه بالطريقة الصحيحة لأن المبالغة في الحرمان قد يأتي بنتيجة عكسية.

ذكر موقع «فيتنيس» 5 خرافات عن انقاص الوزن:

المكملات الغذائية تنقص الوزن

هناك فكرة شائعة أن المكملات الغذائية تسهم في إنقاص الوزن، والحقيقة أنها قد تكون مفيد لصحتك ولكن هذا لايعني أنها ستحقق حلم الوزن المثالي، ولكن يقول الموقع أنها تعطي شعور وهمي يدفع الشخص للقيام بمزيد من النشاط، ومن ثم انخفاض الوزن.

الكربوهيدرات تسبب زيادة الوزن

الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تساعد في فقدان الوزن ولكن هذا لا يعني أن تناول الكربوهيدرات يصيب بالسمنة، بينما الجسم بحاجة إلى حصة متوازنة من الكربوهيدرات المعقدة.

يجب الامتناع عن تناول الدهون

ارتبط فكرة تناول الدهون بزيادة الوزن الدهون لأن معظم الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن. ما لا يعرفه الناس هو أن الدهون صحية للجسم إذا تم تناولها بكميات مناسبة.

الإفطار وجبة لا غنى عنها في برنامج إنقاص الوزن

كشفت دراسة حديثة أن استهلاك وجبة الإفطار لا تحدث فرقا في وزنك. الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى اتباع نمط حياة صحي وهو السبب الرئيسي للياقتهم وليس تناول وجبة الإفطار، ومع ذلك، فإن تناول الطعام في الصباح مفيد لأنه يحافظ على الجسم من الشعور بالإجهاد.

إنقاص الوزن ممكن دون رياضة

قد تفقد الوزن بدون رياضة، ولكن لن تصل شكل القوام المناسب، بينما قد تبدو شاحب ومجهد، يحتاج الجسم إلى روتين من التمارين اليومية لمدة نصف ساعة على الأقل.