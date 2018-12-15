كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - سعفان يناشد كل من لديه أوراق تثبت عمله بالعراق التقدم بها

أعرب محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن ترحيبه بالوفد العراقى برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي لبحث ملف تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي.

وأكد وزير القوى العاملة، خلال مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة ، أن ملف أصحاب المعاشات التقاعدية للمصريين العاملين فى العراق ما قبل فترة الغزو، أولت له الوزارة اهتمام خاص منذ عام 2016 وتحققت نجاحات كثيرة فى هذا الملف، قائلا :"كل من لديه أوراق ثبت عمله بالعراق التقدم بها للوفد العراقى" .

وكشف وزير القوى العاملة ، أنه من المقرر أن يقوم الوفد خلال فترة زيارته للقاهرة التي تمتد لمدة أسبوع بداية من غدا الأحد وحتى الخميس ، في استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدني في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول علي المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.

وشدد وزير القوي العاملة، علي أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا ، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.