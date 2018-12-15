كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - رئيس المفوضية الأوروبية يتحرش بسيدة علنًا - اتفرج بالفيديو

يواصل زعماء الاتحاد الأوروبي قمتهم لليوم الثاني على التوالي في العاصمة البليجكية بروكسل، السبت، وبينما استعد القادة الأوروبيين لمناقشة قضايا هامة، التقطت الكاميرات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وهو يقوم بأفعال غريبة.

ففي مقطع مصور ظهر يونكر وهو يمرر أصابعه في شعر مسؤولة بالاتحاد الأوروبي عند مدخل مقر المفوضية الأوروبية، بينما بدا على السيدة أنها محرجة للغاية لعدم توقعها إقدامه على ذلك.

ولم يتوقف يونكر عند ذلك، بل أخذ يقبل كل سيدة في طريقه. وانهالت التعليقات على فيديو رئيس المفوضية الأوروبية الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، وقال البعض إنه يبدو كعادته "في حالة سكر".