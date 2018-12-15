كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - بـ75 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات مستعملة متاحة بالأسواق

يرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات مطروحة بأسواق البيع والشراء الإلكترونية، والتي يتراوح متوسط أسعارها ما بين 45 ألف إلى 75 ألف جنيه.

بـ75 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات مستعملة متاحة بالأسواق

فيات شاهين

تعد سيارة فيات "شاهين" من السيارات السيدان الشهيرة في سوق المستعمل، وتتراوح أسعار موديل 1995 بين 45 إلي 70 ألف جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية وسنة الصنع.

كيا برايد سيدان

سيارة كيا برايد موديل 2000 السيدان في سوق المستعمل تتراوح أسعارها بين 50 و 70 ألف جنيه، ويتحكم في السعر الحالة الفنية للسيارة وسنة الصنع.

هيونداي إكسل

تتراوح أسعار هيونداي إكسل السيدان موديل 1998 في سوق المستعمل بين 45 و70 ألف جنيه، ويتحكم في أسعار السيارة الحالة الفنية وسنة الصنع.

سكودا فليشيا

سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 المزودة بمحرك يدوي من السيارات المتاحة في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 55.000 و68.000 جنيه،ويتحكم في أسعار السيارة الحالة الفنية وسنة الصنع.

أوبل فيكترا

سيارة أوبل فيكترا سيدان موديل 1995، متاحة في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 58.000 و70.000 جنيه.

السيارة مزودة بمحرك 1500 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك.