كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - أهم السيارات التي زاد سعرها في مصر بعد رفع الدولار الجمركي

بعد زيادة سعر الدولار الجمركي أعلنت شركات سيارات عديدة في مصر رفع أسعار سياراتها في السوق المحلي بمستويات سعرية مختلفة ونتعرف في التقرير التالي على أهم شركات السيارات التي رفعت أسعار موديلاتها في مصر وهي:

ميتسوبيشي تزيد 10 آلاف جنيه:

رفعت الشركة أسعار موديلات اكليبس واكسباندر حيث بلغ مقدار السيارة على كل سيارة 10000 جنيه على كل الاصدارات وشملت الزيادات كالتالي:

اكليبس الفئة الأولى زادت من 440 الي 450 ألف

اكليبس الفئة الثانية زادت من 455 الي 465 ألف

اكليبس الفئة الثالثة زادت من 495 الي 505 ألف

اكليبس الفئة الرابعة زادت من 575 الي 585 ألف

اكسباندر الفئة الأولى زادت من 385 الي 395 ألف

اكسباندر الفئة الثانية زادت من 409 الي 491 ألف .

هوندا تزيد بين 21 و30 ألف :

وزادت سياراتها بين 21 و30 ألف جنيه

هوندا سيفيك هاي لاين زادت من 514 الي 535 ألف جنيه بزيادة 21 ألف جنيه.

هوندا CR-V EX وزاد سعرها من 800 الي 830 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

رينو ترفع أسعار أغلب سياراتها:

وزادت سياراتها بين 5000 و8000 جنيه

رينو لوجان الفئة الأولى وصلت 195 ألف جنيه بدلاً من 190 ألف

رينو لوجان الفئة الثانية وصلت إلى 207 الف بدلا من 202 ألف

رينو لوجان الفئة الثالثة وصلت إلى 220 ألف بدلا من 215 الف

رينو لوجان الفئة الرابعة وصلت إلى 232 ألف بدلا من 227 ألف

رينو لوجان الفئة الأعلى بسعر 254 ألف بدلاً من 249 ألف.

رينو داستر الفئة الأولى وصلت إلى 327 ألف جنيه بدلاً من 322 ألف

رينو داستر الفئة الثانية وصلت إلى 345 ألف بدلا من 340 ألف

رينو داستر الفئة الثالثة وصلت إلى 371 الف بدلا من 366 ألف

رينو ستيب واي وصلت لقيمة 261 ألف جنيه بدلاً من 255 ألف

رينو كادجار الفئة الأولى وصلت إلى 413 ألف جنيه مقابل 405 ألف

رينو كادجار الفئة الثانية وصلت إلى 433 ألف مقارنة بـ 425 ألف

رينو كادجار الفئة الثالثة وصلت الي 458 الف مقابل 450 ألف

رينو كادجار الفئة الأعلى وصلت إلى 478 ألف بدلا من 470 ألف

رينو كابتشر الفئة الأولى زادت الى 337 ألف بدلا من 330 ألف

رينو كابتشر الفئة الثانية وصلت إلى 367 ألف مقارنة بـ 360 ألف

رينو سانديرو الفئة الأولى وصلت إلى 231 ألف جنيه بدلاً من 226 ألف

رينو سانديرو الفئة الأعلى وصلت إلى 252 مقابل 247 ألف.

رينو ميجان الفئة الأولى وصلت الى 340 ألف مقارنة بـ 333 الف

رينو ميجان الفئة الثانية وصلت إلى 373 ألف مقابل 366 ألف

رينو ميجان الفئة الأعلى وصلت إلى 473 ألف بدلا من 466 ألف

رينو ميجان الهاتشباك وصلت إلى 437 ألف مقارنة بسعر 430 ألف.

جاك ترفع سعر S2 وS7:

جاك S2 الفئة الأولى بسعر 233 ألف جنيه بدلاً من 229 ألف جنيه بزيادة 4000 جنيه

جاك S2الفئة الثانية بسعر 249 ألف جنيه بدلاً من 245 ألف جنيه بزيادة 4000 جنيه

جاك S7 التوب لاين زادت الى 409 ألف جنيه بعد أن كان سعرها 398 ألف جنيه .

هيونداي ترفع سعر بعض سياراتها:

فيرنا مانيوال GL من 191.500 ألف الى 192.500 ألف جنيه

فيرنا مانيوال GL فاميه ارتفعت من 192.500 ألف الي 193.500 ألف جنيه

فيرنا مانيوال GLS ارتفعت من 195 الي 196 ألف جنيه

فيرنا مانيوال GLS فاميه ارتفعت من 196 ألف الي 197 ألف جنيه

فيرنا أوتوماتيك GLSفاميه ارتفعت من 223.900 ألف الي 224.900 ألف جنيه

توسان GL زادت من 475 ألف الى 478 ألف جنيه

توسان GLS ارتفعت من 500 الي 503 ألف جنيه

توسان GLS Plus زادت من 525 ألف الي 528 ألف جنيه

توسان GLS Fully Loaded ارتفعت من 580 ألف الي 583 ألف

توسان أعلى فئة GLS Fully Loaded red packارتفعت من 585 ألف الي 589 ألف

توسان التيربو GDI ميدلاين ارتفعت من 540 الف الي 543 ألف

توسان التيربو توب لاين زادت من 610 الي 613 ألف

توسان التيربو توب لاين Red pack وزادت من 615 الي 618 ألف

توسان التيربو ليميتد وزادت من 660 الي 663 ألف

توسان التيربو ليميتد Red Pack وزادت من 665 ألف الي 668 ألف

كريتا الفئة الأولى من 370 الي 373 ألف

كريتا الفئة الثانية من 419 ألف الي 423 ألف

كريتا الفئة الثالثة من 442 الف الي 445 ألف

كريتا الفئة الرابعة من 450 ألف الي 455 ألف

النترا AD الفئة الأولي زادت 3000 جنيه من 325 الي 328 ألف

النترا AD الفئة الثانية زادت 3000 جنيه من 333 الي 336 ألف

النترا AD الفئة الثالثة زادت 3000 جنيه من 355 الي 358 ألف

النترا AD الفئة الرابعة زادت 3000 جنيه من 375 الي 378 ألف

النترا AD الفئة الخامسة زادت 4000 جنيه من 400 الي 404 ألف

النترا AD الفئة السادسة زادت 5000 جنيه من 430 الي 435 ألف

النترا AD الفئة السابعة زادت 6000 جنيه من 480 الي 486 ألف

النترا HD الفئة الأولى من 260.900 الي 263.900 ألف

النترا HD الفئة الثانية من 267.900 الي 270.900 ألف

النترا HD الفئة الثالثة من 278.900 الي 281.900 ألف

أكسنت الفئة الأولى من 268.500 الي 271.500 ألف

أكسنت الفئة الثانية من 273.500 الي 276.500 ألف

أكسنت الفئة الثالثة من 283.500 الي 286.500 ألف

أكسنت الفئة الرابعة من 293.500 الي 296.500 ألف

أكسنت أعلى فئة من 294.500 الي 297.500 ألف