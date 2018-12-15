كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - بالصور : تعرفوا على أهم السيارات في مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي

يستعد عشاق السيارات الراغبين في الحصول على سيارة مستعملة مميزة بسعر مناسب حسبما يعتقدون لمزاد جمرك مطار القاهرة الدولي الذي ينطلق يوم 19 ديسمبر الجاري ويضم الكثير من السيارات وهو مزاد لبيع السيارات سيارة سيارة على حدى كما يمكن شراء السيارات بالبطاقة الشخصية ويتم الترخيص للسيارات ويكون المشترى المالك الأول لها.

مرسيدس وبي ام دبليو وهامر في مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة

وقالت هيئة المزادات الحكومية أن كراسات الشروط والمواصفات تتواجد بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير امام بنك فيصل الاسلامى الدقى وتشمل السيارات المعروضة للبيع في المزاد سيارات من بي ام دبليو مثل X5 ومرسيدس ومازدا ام بي في ولكزس وأودي A4 ونيسان وتويوتا ملاكي وبيك أب وسيارات بيجو وشيفروليه كروز وسمارت وهامر وكيا سبورتاج.